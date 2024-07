Prudence des Bourses européennes avant le verdict des élections législatives en France

(AOF) - Au terme de cette première semaine du mois de juillet et avant le résultat du deuxième tour des élections législatives ce dimanche en France, les Bourses européennes ont fini en léger retrait. Le CAC 40 a cédé 0,26% à 7675,62 points, limitant ses gains à 2,62% sur la semaine, après des pertes de près de 2% la semaine dernière. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,26% à 4974,39 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé après la publication du rapport sur l'emploi américain en juin. Le Dow Jones recule légèrement de 0,07% vers 17h50.

Après les enquêtes Jolts et ADP, les investisseurs ont pris connaissance de ce rapport. Si les créations de postes (206 000) aux Etats-Unis ont dépassé les attentes en juin, les chiffres d'avril et de mai ont été révisés à baisse. En outre, le taux de chômage a surpris en progressant à 4,1%. La hausse des salaires de 3,9% en rythme annuel était conforme aux attentes. Ces données ont entrainé une détente sur le marché des taux.

Outre le rapport sur l'emploi américain, côté statistiques, les données sur les ventes au détail en Europe ont été publiées ce matin. En mai 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à avril 2024, selon Eurostat.

Les investisseurs gardent toujours aussi un œil sur la situation politique en France à deux jours des résultats du second tour des élections législatives en France.

"Les spreads des obligations d'État françaises ont souligné un certain soulagement à la suite du premier tour des élections françaises dimanche. La maîtrise du déficit public français est un défi majeur et une priorité absolue pour le prochain gouvernement français, mais il sera particulièrement difficile d'y parvenir sans majorité à l'Assemblée nationale. La droite et la gauche ont toutes deux des programmes de dépenses budgétaires conséquents, en contradiction avec l'objectif de réduction du déficit", analyse David Zahn, head of European Fixed Income chez Franklin Templeton.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 0,05 points de base à 2,5310% tandis que son équivalent français perd 0,05 points de base à 3,21%. Le spread entre ces deux taux est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

Côté valeurs, Eurofins a fini en tête du CAC 40. Le spécialiste des services bio-analytiques a une nouvelle fois répondu aux attaques de Muddy Waters.

De plus, la semaine a été encore chargée pour Atos. Son titre s'est replié aujourd'hui, portant ses pertes à plus de 26% sur la semaine. Le groupe informatique en difficulté a obtenu un financement à court terme et rappelé cette semaine que sa restructuration entraînera une dilution massive pour ses actionnaires actuels.