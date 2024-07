Prudence avant la BCE, Publicis en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre avant la décision de la BCE sur ses taux. Elle ne devrait pas modifier sa politique monétaire et les investisseurs se concentreront sur les commentaires de sa présidence, Christine Lagarde, pour obtenir des indices sur le timing de la prochaine baisse des taux. A Paris, Publicis a une nouvelle fois relevé sa prévision de croissance. Le secteur technologique pourrait, lui, être sous pression après la forte baisse du Nasdaq hier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Publicis

Le groupe de communication Publicis a rehaussé sa prévision de croissance interne pour 2024 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre. Il anticipe désormais une croissance organique du revenu net comprise entre 5% et 6% contre de 4% à 5% précédemment, " malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques ". La croissance organique du revenu net atteint 5,4 % au premier à 6,69 milliards d'euros, dont 5,6% au deuxième trimestre. Une croissance " au-delà des attentes ", souligne le groupe.

Vinci

Vinci annonce que le groupement composé de sa filiale Dragados Offshore et de Siemens Energy s’est vu attribuer par l’opérateur allemand de réseaux électriques 50Hertz un contrat de conception, construction et installation de deux stations de conversion électrique, d’un montant total de 2,9 milliards d’euros. Le groupe précise que ce projet comprend une plateforme de conversion offshore, qui permettra de convertir le courant alternatif produit par le parc éolien LanWin 3 en mer du Nord en courant continu haute pour réduire les pertes électriques lorsque le courant est acheminé à terre.

Rubis

Rubis annonce que sa filiale Rubis Énergie a signé son tout premier financement privé américain US Private Placement sous droit français avec PGIM Private Capital, la branche capital privé de PGIM Inc., société de gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. pour un montant de 265 millions de dollars. Rubis Énergie va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans.

Sogeclair

Sogeclair, société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique, dévoile un chiffre d’affaires en progression de 9% au titre de son premier semestre 2024, à 79,1 millions d’euros. Le groupe souligne que son activité est à la hausse pour le 13ème trimestre consécutif. L’aviation d’affaires (41% du CA) progresse de 12,5%, portée par l’Amérique du Nord (+ 23,9%) et dépasse ainsi l’Europe. L’aviation commerciale (36,6% du CA) progresse de 9,5%, et double son activité en Amérique du Nord à quelque 3 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la décision de la BCE sur ses taux à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juillet sont attendus à 14h30 et l'indice des indicateurs avancés en juin à 16 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,04% à 1,0934 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini en léger recul, affectés par la baisse de plusieurs grosses capitalisations, dont ASML. Donald Trump a estimé que Taïwan "devrait payer pour être protégé" de la Chine par les Etats-Unis et l’administration Biden envisagerait de recourir à des restrictions commerciales encore plus strictes dans le domaine des semi-conducteurs. De son côté, EssilorLuxottica a reculé à la suite de son projet d’acquisition inattendu de la marque Supreme. Le CAC 40 a cédé 0,12% à 7 570,81 points tandis que l’EuroStoxx 50 a perdu 1,14% à 4 891,46 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini dans le désordre. Le secteur des semi-conducteurs a été sous pression après une interview de Donald Trump au magazine Bloomberg Businessweek. Le candidat républicain a estimé que Taïwan "devrait payer pour être protégé" de la Chine par les Etats-Unis. De nouvelles restrictions concernant les puces sont en outre envisagées par l'administration Biden. Côté valeurs, Johnson & Johnson était bien orienté à la faveur de ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a progressé de 0,59% à 41198,08 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 2,77% à 17996,92 points.