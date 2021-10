Prudence avant l'ouverture à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir prudemment vendredi en attendant les chiffres de l'emploi américain de septembre qui devraient animer la séance et influencer les prochaines décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 baissait de 0,09% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'un bond de 1,65%.

La place parisienne a fait du yo-yo toute cette semaine.

Mercredi, une montée en flèche des prix du gaz avait mis les investisseurs sur la défensive. Mais les marchés se sont réjouis jeudi de voir s'éloigner la menace d'un défaut de paiement aux Etats-Unis puisque le Sénat américain a approuvé un texte qui permettra de relever le plafond de la dette de la première puissance mondiale jusqu'en décembre.

La Chambre des représentants, à majorité démocrate, doit désormais lui donner son feu vert.

Ce vendredi, "tous les regards convergent vers le rapport pour l'emploi américain qui décidera, dans l'esprit des investisseurs, si le début de la diminution du soutien monétaire de la Fed est une affaire réglée pour décembre", indique Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Le rapport mensuel devrait influencer la tendance boursière au moment où la Réserve fédérale se prépare à réduire ses achats d'obligations en tenant compte à la fois de l'emploi et de l'inflation.

Le marché anticipe une annonce de la réduction progressive de son soutien monétaire en novembre, avec un début effectif en décembre. Et les experts imaginent difficilement que la Fed change de fusil d'épaule après les chiffres de l'emploi pour septembre.

Autres événements à surveiller, la décision de politique monétaire de la banque centrale de l'Inde et les chiffres du commerce extérieur d'août en Allemagne.

En Asie, les Bourses de Shanghai et Shenzhen évoluaient dans le vert pour leur reprise après une semaine de congés pour cause de fête nationale et alors qu'en Chine, l'activité dans les services s'est accélérée contre toute attente en septembre, selon un indicateur indépendant publié vendredi.

Pai ailleurs, Pékin va durcir la réglementation dans les paiements en ligne pour lutter contre les monopoles et les pratiques anticoncurrentielles, a averti le gouverneur de la banque centrale.

Valeur à suivre

EssilorLuxottica: le géant franco-italien des lunettes a annoncé le lancement d'une OPA sur le reste des actions de son ancien concurrent néerlandais GrandVision dont il possédait déjà 86,67%.

