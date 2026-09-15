Prudence attendue en Europe avec les taux, l'IA et le pétrole

Dans le rouge hier, pénalisées par les craintes liées à l'IA et la hausse des cours du pétrole, les places européennes devraient débuter la journée de mardi en ordre dispersé.

Selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu en baisse d'environ 0,50%, le FTSE 100 à Londres devrait faire preuve de plus de résistance avec une baisse de 0,14% seulement, alors que le DAX 40 à Francfort est attendu autour de l'équilibre.

Hier soir aux Etats-Unis, les grands indices ont cédé du terrain. Le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement perdu 0,29% et 0,48%, tandis que le Nasdaq 100 s'est affaissé de 0,82%.

Pour rappel, lundi, les valeurs liées à l'IA ont subi de lourds dégagements (à l'image de STMicroelectronics -6,58%, ou encore Schneider Electric -6,54%). Elles ont été victimes de la publication d'une note de Dario Amodei, président-directeur général d'Anthropic, demandant un ralentissement du développement de l'IA par mesure de sécurité. Ces propos ont été validés par Sam Altman, patron d'OpenAI, et Elon Musk, patron de xIA.

L'autre inquiétude persistante pour les investisseurs reste le niveau élevé des cours du pétrole lié à la guerre au Moyen-Orient qui renforce les pressions inflationnistes et contraint les grandes banques centrales à agir. La BCE a déjà annoncé une hausse de 25 points de base des principaux taux directeurs la semaine dernière.

Ce matin, à New York, le WTI grimpe de 1,39%, à 103,28 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 1,02%, à 107,57 dollars.

Dans ce contexte de pressions inflationnistes, principalement dû au prix de l'énergie, les rendements obligataires se tendent. Celui de l'obligation américaine à 10 ans a touché un niveau inédit depuis 2007, à 5,049%.

De son côté, la Réserve fédérale américaine doit rendre son verdict sur sa politique monétaire, ce qui constituera le principal rendez-vous de la semaine mercredi soir. Pour l'instant, selon le FedWatch Tool de CME Group, près de 90% des intervenants tablent sur un tour de vis monétaire outre-Atlantique, ce qui constituerait une première depuis le 26 juillet 2023.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs prendront connaissance à 8h45 des données sur l'inflation française du mois d'août, puis à 11h de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne pour septembre et à la même heure de la balance commerciale de la zone euro de juillet. Enfin, aux Etats-Unis, il faudra surveiller à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York pour le mois de septembre.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,12%) et se négocie contre 1,1534 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

AXA a dévoilé son plan stratégique 2027-2029, visant un ROE entre 15% et 17% et une croissance annuelle de 7% à 9% du résultat opérationnel par action. Le groupe prévoit également d'accélérer sa croissance organique et d'intégrer l'intelligence artificielle pour renforcer son avantage concurrentiel.

Delfingen a confirmé ses objectifs 2026 malgré une baisse de 8,3% de son chiffre d'affaires semestriel, grâce à une amélioration de sa rentabilité et une réduction de sa dette. Le groupe vise une diversification vers des marchés industriels et des activités à forte valeur ajoutée.

MaaT Pharma a annoncé avoir été informé d'une tendance négative de vote au sein du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat-médicament MaaT013 (Xervyteg), destiné au traitement de la maladie aigüe du greffon contre l'hôte.

Thales a annoncé la réussite du lancement des Copernicus Sentinel-3C et FLEX Earth Explorer à bord d'une fusée Vega C depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française.