Prudence à Wall Street sur fond de discussions sino-américaines

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la première séance de la semaine. La prudence reste de mise alors que que des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sont prévues dans la journée à Londres. Ces discussions font suite à une conversation téléphonique entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping la semaine dernière. Côté valeurs, Warner Bros a annoncé sa scission en deux sociétés distinctes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,15% et de 0,07%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la semaine sur une note positive. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, tandis que le taux de chômage est resté stable, a montré le rapport sur l'emploi. Tesla s'est repris au lendemain de son plongeon d'environ 15% dû aux attaques réciproques entre son cofondateur Elon Musk et Donald Trump. Ce dernier a par ailleurs annoncé une rencontre lundi à Londres entre des délégations américaine et chinoise pour discuter d'un accord commercial. Le Dow Jones a progressé de 1,05% à 42762 points et le Nasdaq de 1,20% à 19529 points.

Les chiffres macroéconomiques

Selon le rapport mensuel sur l’emploi, au mois de mai, l’économie américaine a créé 139 000 emplois dans le secteur privé non agricole, soit plus que les 126 000 qui étaient attendus. Par ailleurs, les données concernant le mois d’avril ont été révisées à la baisse de 30 000 unités, pour un total de 147 000 emplois, contre 177 000 estimés auparavant. De son côté, le taux de chômage est resté stable à 4,2 %, alors que le salaire horaire moyen a augmenté plus que prévu. Il a progressé de 0,4 % le mois dernier, contre des attentes à +0,3 % et un précédent à +0,2 %.

Au mois d’avril, le déficit commercial américain a été divisé par deux en passant de 138,30 milliards de dollars en mars (chiffre révisé), à 61,60 milliards de dollars, là où les économistes tablaient sur une réduction un peu moins élevée autour de 67,6 milliards de dollars. Cette amélioration est principalement liée à la forte baisse des importations (-16,23 %). Pour rappel, au mois de mars, les importations avaient été particulièrement élevées car les entreprises ont constitué des stocks pour éviter la hausse des droits de douane dont l’entrée en vigueur était programmée en avril.

La productivité reculé de 1,5% au premier trimestre 2025 aux Etats-Unis contre une baisse anticipée de 0,8% et une hausse de 1,7% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a progressé de 6,6% au premier trimestre 2025, à comparer avec un consensus de 5,7%. Il avait augmenté à 3,8% au trimestre précédent.

Les valeurs à suivre

Meta

Meta annonce avoir engagé des négociations en vue d'investir dans l'entreprise technologique Scale AI un montant qui pourrait dépasser 10 milliards de dollars, a fait savoir Bloomberg News. Les termes de l'accord n'ont pas encore été finalisés. Scale AI avait été valorisée à 14 milliards de dollars courant 2024, et avait même discuté avec des investisseurs d'une possible offre publique d'achat à 25 milliards de dollars.

Qualcomm

Le fabricant américan de semi-conducteurs Qualcomm a annoncé l'acquisition du groupe britannique Alphawave pour environ 2,4 milliards de dollars, dans le cadre de ses efforts visant à renforcer sa position dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle (IA). Les deux entreprises visent des performances "de pointe dans un large éventail de secteurs à forte croissance, notamment les infrastructures de centres de données", a indiqué le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, dans un communiqué commun.

Warner Bros

Warner Bros a annoncé sa scission en deux sociétés distinctes, l'une centrée sur les activités de streaming et de studios et l'autre sur le réseau de télévision par câble. David Zaslav, directeur général de Warner Bros Discovery, dirigera les activités de diffusion en continu et les studios après la scission, tandis que Gunnar Wiedenfels, directeur financier, sera à la tête de l'unité des réseaux mondiaux.