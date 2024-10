Prudence à Wall Street en raison des risques géopolitiques

Les valeurs pétrolières et parapétrolières progressent (ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum, SLB) en avant-Bourse à la suite de l'intensification des tensions au Moyen-Orient. Hier, l'Iran a tiré près de 200 missiles contre Israël. Cette attaque est notamment présentée comme une réponse à l'assassinat la semaine dernière du chef du Hezbollah libanais. Cette situation continue de tirer les cours du pétrole à la hausse.

Nikola est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après qu'il a annoncé avoir vendu 88 camions à pile à combustible à hydrogène Nikola de classe 8, conformément à ses prévisions de ventes comprises entre 80 et 100 unités pour le trimestre. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, le constructeur automobile américain a vendu 200 camions à pile à combustible, et 235 au total depuis la mise en vente de ce modèle au quatrième trimestre 2023.

Les titres du secteur de la défense (Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics) sont en hausse en avant-Bourse alors que l'indice sectoriel de la défense et l'aérospatiale sur de S&P (Splrcaero : S&P 500 aerospace and defense) a touché un record mardi. Les actions du secteur montent suite à l'intensification des tensions au Moyen-Orient. Hier, l'Iran a lancé près de 200 missiles contre Israël lors de son attaque de mardi soir.

"En plein milieu d'une grève animée par les travailleurs de première ligne des usines Boeing de Washington, de Californie et de l'Oregon, les dirigeants de Boeing ont commis une nouvelle erreur en supprimant sans ménagement la couverture santé de 33 000 familles, une décision qui suscite rapidement des critiques sur de nombreux fronts", a déclaré hier l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA).

