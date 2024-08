Prudence à Wall Street avant Nvidia

(AOF) - Les marchés actions américains devraient s'afficher proches de l'équilibre avec un biais négatif. La prudence devrait l'emporter lors de cette séance de mercredi à l'issue de laquelle les investisseurs pourront prendre connaissance des comptes de Nvidia. Les données sur l'inflation figureront au menu de vendredi. Côté valeurs, PVH, la maison-mère de Calvin Klein, est attendue en baisse après avoir revu à la baisse son bénéfice par action ajusté lors du troisième trimestre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq cèdent 0,07%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé légèrement en hausse. Outre-Atlantique, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti supérieur aux attentes en août. Demain, après la clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats du premier trimestre de Nvidia. Vendredi, ils scruteront avec intérêt les données sur l'inflation. Côté valeurs, Insulet a signé une des plus fortes progressions du S&P 500 après que la FDA a autorisé l'utilisation élargie de son système d'administration d'insuline. Le Dow Jones a gagné 0,02% à 41250 points et le Nasdaq a gagné 0,16% à 17754 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Abercrombie & Fitch Co

Abercrombie & Fitch annonce avoir généré un chiffre d'affaires net record de 1,1 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente, avec une croissance des ventes comparables de 18 %. Sur cette période, le bénéfice d'exploitation s'élève à 176 millions de dollars, contre 90 millions de dollars . Le bénéfice net par action diluée ressort à 2,50 dollars contre 1,10 dollar. Son résultat net est passé en un an de 58,73 à 135,38 millions de dollars.

Apple

Apple a procédé à une suppression d'une centaine de postes au sein de son groupe de services numériques, l'équipe responsable de l'application Apple Books et de l'Apple Bookstore étant la plus impactée d'après Bloomberg News. Il s'agit de la quatrième vague de licenciement chez Apple cette année.

Kohl's

Kohl's est attendu en nette hausse en pré-marché après ses résultats du deuxième trimestre. La chaîne américaine de magasins de vêtements a relevé ses prévisions pour l'année 2024, avec un bénéfice par action dilué désormais attendu entre 1,75 dollar et 2,25 dollar, contre 1,25 et 1,85 dollar précédemment. Le CEO Tom Kingsbury attribue la hausse des bénéfices du groupe à "une solide gestion des stocks et des dépenses" dans "un environnement de consommation toujours difficile" et malgré "la faiblesse de (son) activité principale".

Nordstrom

Au deuxième trimestre 2024, les ventes nettes de Nordstrom ont augmenté de 3,4% à 3,79 milliards de dollars par rapport à la même période de l'exercice 2023. Les ventes comparables totales ont augmenté de 1,9%. En revanche, le bénéfice net a baissé passant de 137 à 122 millions de dollars Le bénéfice par action de 0,85 à 0,74 dollar. L'Ebit s'est élevé à 190 millions de dollars contre 192 millions de dollars.

PVH

PVH recule de plus de 8% en avant-Bourse alors que le fabricant de vêtements prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,50 dollars au troisième trimestre contre une estimation de 2,98 dollars. La société mère de Calvin Klein a déclaré au titre de son deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 1,965 milliard de dollars contre 2,10 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net est ressorti à 158 millions de dollars sur la période contre 94,2 millions et le bénéfice dilué par action à 2,8 dollars contre 1,5 dollar.

Super Micro Computers

Le fabricant de serveurs Super Micro Computers est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que Hindenburg Research l'a accusé de manipulations comptables. Le titre a perdu jusqu'à 6% en séance hier avant de clôturer en baisse de 2,64%. Sur la base d'une enquête de trois mois, Hindenburg évoque "des signaux d'alarme comptables flagrants, des preuves de transactions entre parties liées non divulguées, des manquements aux sanctions et au contrôle des exportations, et des problèmes avec les clients". Hindenburg annonce avoir pris une position "short" sur le titre.