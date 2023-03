Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Proximus: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Proximus s'adjuge 3% et surperforme ainsi la tendance à Bruxelles, aidé par UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre', malgré un objectif de cours abaissé de 8,8 à 8,2 euros sur le titre de l'opérateur télécoms belge.



S'il reconnait que 'des questions subsistent sur le déploiement de la fibre et le risque de nouveaux entrants', le broker considère que les problèmes sont largement intégrés dans les cours, l'action ayant reculé de 20% au cours des trois derniers mois.





Valeurs associées PROXIMUS Euronext Bruxelles +4.46%