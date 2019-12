Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Proximus : pénalisé par une note défavorable Cercle Finance • 17/12/2019 à 13:12









(CercleFinance.com) - En baisse d'environ 1%, l'action Proximus sous-performait l'indice bruxellois Bel 20 alors qu'un bureau d'études, Deutsche Bank, est passé à la vente sur le tiutre en abaissant sa cible à 22 euros. Les analystes demeurent inquiets des investissements du groupe, qui pourrait augmenter les dépenses pour accélérer le déploiement de la fibre optique.

Valeurs associées PROXIMUS Euronext Bruxelles -0.81%