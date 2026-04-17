La participation d'Uber dans Delivery Hero est renforcée par la vente d'actions de Prosus pour un montant de 318 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prosus vend sa participation pour se conformer aux règles de l'UE après l'acquisition de Just Eat Takeaway

* Uber devient le quatrième actionnaire de Delivery Hero, sa participation valant désormais plus de 600 millions de dollars, selon les données du LSEG

* Uber paiera 20 euros par action pour 13,6 millions d'actions Delivery Hero

(Ajoute des détails sur l'actionnariat d'Uber et le contexte)

L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a accepté de vendre une participation de 4,5 % dans Delivery Hero DHER.DE à Uber UBER.N pour environ 270 millions d'euros (318,06 millions de dollars), ce qui fait du groupe de covoiturage le quatrième actionnaire du groupe berlinois de livraison de repas.

La vente permet à Prosus de se conformer aux conditions fixées par la Commission européenne pour son acquisition de Just Eat Takeaway, qui exigeait que la société réduise sa participation dans Delivery Hero pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence dans le secteur de la livraison de repas.

L'opération, annoncée vendredi, fait d'Uber le quatrième actionnaire de Delivery Hero, avec une participation d'une valeur de plus de 600 millions de dollars, selon les calculs de Reuters et les données de LSEG.

L'acquisition intervient alors qu'Uber se développe agressivement en Europe, avec des projets de lancement de services de livraison de nourriture sur des marchés tels que l'Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Grèce et la Roumanie, visant à atteindre un milliard de dollars de réservations brutes supplémentaires sur trois ans.

En mars 2025, Uber a mis fin à un accord de rachat de l'activité Foodpanda de Delivery Hero à Taïwan, après que Taïwan a bloqué l'opération de 950 millions de dollars pour des raisons de concurrence.

Un accord séparé pour l'achat par Uber de 300 millions de dollars d'actions nouvellement émises de Delivery Hero n'a pas été affecté par la résiliation de l'accord Foodpanda.

Prosus a déclaré vendredi qu'elle vendait 13,6 millions d'actions Delivery Hero à 20 euros chacune, réduisant ainsi sa participation de 26,3 % à 21,8 %.

Prosus cherche à réduire sa participation dans Delivery Hero à un chiffre.

Selon les exigences de la Commission européenne, Prosus doit également s'abstenir de recommander ou de nommer des personnes liées à Prosus et à son propriétaire majoritaire Naspers

NPNJn.J aux conseils d'administration ou de surveillance de Delivery Hero.

(1 $ = 0,8489 euros)