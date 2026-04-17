 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La participation d'Uber dans Delivery Hero est renforcée par la vente d'actions de Prosus pour un montant de 318 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prosus vend sa participation pour se conformer aux règles de l'UE après l'acquisition de Just Eat Takeaway

* Uber devient le quatrième actionnaire de Delivery Hero, sa participation valant désormais plus de 600 millions de dollars, selon les données du LSEG

* Uber paiera 20 euros par action pour 13,6 millions d'actions Delivery Hero

(Ajoute des détails sur l'actionnariat d'Uber et le contexte)

L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a accepté de vendre une participation de 4,5 % dans Delivery Hero DHER.DE à Uber UBER.N pour environ 270 millions d'euros (318,06 millions de dollars), ce qui fait du groupe de covoiturage le quatrième actionnaire du groupe berlinois de livraison de repas.

La vente permet à Prosus de se conformer aux conditions fixées par la Commission européenne pour son acquisition de Just Eat Takeaway, qui exigeait que la société réduise sa participation dans Delivery Hero pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence dans le secteur de la livraison de repas.

L'opération, annoncée vendredi, fait d'Uber le quatrième actionnaire de Delivery Hero, avec une participation d'une valeur de plus de 600 millions de dollars, selon les calculs de Reuters et les données de LSEG.

L'acquisition intervient alors qu'Uber se développe agressivement en Europe, avec des projets de lancement de services de livraison de nourriture sur des marchés tels que l'Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Grèce et la Roumanie, visant à atteindre un milliard de dollars de réservations brutes supplémentaires sur trois ans.

En mars 2025, Uber a mis fin à un accord de rachat de l'activité Foodpanda de Delivery Hero à Taïwan, après que Taïwan a bloqué l'opération de 950 millions de dollars pour des raisons de concurrence.

Un accord séparé pour l'achat par Uber de 300 millions de dollars d'actions nouvellement émises de Delivery Hero n'a pas été affecté par la résiliation de l'accord Foodpanda.

Prosus a déclaré vendredi qu'elle vendait 13,6 millions d'actions Delivery Hero à 20 euros chacune, réduisant ainsi sa participation de 26,3 % à 21,8 %.

Prosus cherche à réduire sa participation dans Delivery Hero à un chiffre.

Selon les exigences de la Commission européenne, Prosus doit également s'abstenir de recommander ou de nommer des personnes liées à Prosus et à son propriétaire majoritaire Naspers

NPNJn.J aux conseils d'administration ou de surveillance de Delivery Hero.

(1 $ = 0,8489 euros)

Valeurs associées

DELIV HERO
20,740 EUR XETRA +2,98%
NASPERS
56,2300 USD OTCBB 0,00%
PROSUS RG-N
42,7500 EUR Euronext Amsterdam +0,02%
UBER TECH
76,440 USD NYSE -1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank