Prosus N.V. : Reprise de la tendance de fond (ER72S)

(Zonebourse.com) Graphiquement, le titre Prosus N.V. s'apprécie de plus de 45% depuis le 1er janvier. Il semble en mesure de poursuivre ce mouvement de hausse avec les moyennes mobiles en soutien et devrait prochainement tester la résistance moyen terme des 96.9 EUR voire 100 EUR par extension. On pourra se positionner à l'achat dans la zone de cours actuelle par l'intermédiaire du turbo call Société Générale ER72S qui cote 2.6 EUR. Les potentiels de gain sont respectivement de l'ordre de 55% et 80% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 83 EUR, limitera le risque à 38%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli