Prosus : intégration dans l'indice AEX

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la revue trimestrielle de ses indices à la Bourse d'Amsterdam, Euronext indique intégrer Prosus au sein de l'AEX, à partir du 23 décembre, en remplacement de Takeaway. Ce dernier entrera dans l'AMX, au détriment de TomTom qui rejoindra l'AScX.

