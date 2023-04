Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prosus : gare à la cassure des 64,5E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - Cela s'est joué à pas grand chose pour l'Euro-Stoxx50 : à 90 minutes de la clôture, l'indice évoluait en territoire record mais il a fini à -0,15%, plombé par les -3,3% de Prosus (un titre qui capitalise 136MdsE).

Prosus ouvre un 'gap' de rupture sous 67,82E et se dirige vers un retracement de la zone support majeure des 64,5E (testée mi-mars puis le 12 avril, et précédemment du 8 au 28 décembre 2022).

Sous les 64E, Prosus décrocherait en direction des 57,8E (plancher des 7 septembre et 23/11/2022) puis du 'gap' des 51,74E du 10 novembre 2022.





