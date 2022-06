Prosus finance un programme de rachat d'actions en cédant des titres Tencent

(AOF) - Prosus, la société regroupant les activités Internet à l'international du groupe sud-africain Naspers, a annoncé un programme de rachat d’actions financé par la cession de titres Tencent. Il détient actuellement un peu moins de 29% du géant chinois des médias sociaux et des jeux.

Le programme est conçu pour augmenter l'actif net réévalué par action, en tirant parti des décotes de Prosus et de Naspers par rapport à leur actif net réévalué sous-jacent.

Du fait des niveaux élevés de décote des titres, les conseils d'administration de Naspers et de Prosus estiment que le rachat des actions Prosus et des actions Naspers et la monétisation d'une partie de la participation du groupe dans Tencent afin de mettre en œuvre le programme de rachat sont dans le meilleur intérêt de Prosus, de Naspers et de leurs actionnaires respectifs.

" Aujourd'hui, nous annonçons un programme de rachat d'actions à durée indéterminée qui est conçu pour débloquer une valeur significative pour nos actionnaires au fil du temps. Nous nous attendons à ce que le programme augmente de manière significative la valeur comptable par action pour Prosus et Naspers ", a expliqué Bob van Dijk, Directeur général de Prosus et Naspers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.