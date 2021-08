Prosus débourse 4,7 milliards de dollars pour racheter le groupe indien de paiement, Billdesk

(AOF) - Prosus, qui regroupe les activités Internet à l'international du groupe sud-africain Naspers, a annoncé le rachat via PayU de la société indienne de paiement numérique Billdesk pour 4,7 milliards de dollars (4 milliards d'euros). PayU, la fintech spécialisée dans les paiements et propriété de Prosus, verra ainsi son volume total de paiements atteindre 147 milliards de dollars américains.

" Nous entretenons une relation longue et profonde avec l'Inde. Depuis 2005, nous avons soutenu certains de ses entrepreneurs et entreprises de nouvelles technologies les plus dynamiques et nous nous sommes associés à eux. Nous avons investi près de 6 milliards de dollars dans la technologie indienne à ce jour, et cet accord permettra de porter ce montant à plus de 10 milliards de dollars ", a commenté le Directeur général de Prosus, Bob van Dijk.

La transaction, qui est soumise à l'approbation de la Commission de la concurrence de l'Inde.

