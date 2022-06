Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prosus : bondit de près de +20% vers 63,4E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Prosus connait une envolée historique de près de +20% vers 63,4E après avoir annoncé la vente d'une partie de ses actions 'Tencent'

(Prosus détient 28,9% du capital de Tencent/WeChat, une participation valorisée à près de 110MdsE), ce qui lui permettra de racheter ses propres titres.

Une cession de 2% de Tencent avait déjà eu lieu en 2021, Prosus s'étant engagé à conserver le solde, il faudra déterminer quelle clause permet de contourner l'obstacle.

Graphiquement, le scénario est imparable pour les vendeurs qui se font 'déchirer'. En effet, le titre a rouvert sur un énorme 'gap' haussier au-dessus de 53,07E, sachant que les ordres de rachat stop se seraient normalement déclenchés avec le franchissement de la résistance bien identifiable des 54E.

C'est le piège parfait : Prosus devrait filer tout droit vers un retracement de l'ex-plancher des 66,2E du 4 octobre 2021.





Valeurs associées PROSUS RG-N Euronext Amsterdam +17.45%