Prosperity Bancshares rachète Stellar Bancorp pour 2 milliards de dollars

La banque régionale Prosperity Bancshares PB.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait son rival Stellar Bancorp STEL.N dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars.