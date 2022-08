ProSiebenSat: chiffre d'affaires stable, bénéfice en hausse information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat publie un chiffre d'affaires de 1,05 MdE au titre du 2e trimestre, stable (+0,7%) par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté est également resté stable à 166 ME, tandis que le bénéfice net ajusté progresse de 7,8%, passant de 63 à 68 ME.



Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 2 MdsE, en hausse de 1,2%, pour un bénéfice net ajusté de 110 ME, en hausse de 10,3%.



Pour l'exercice 2022, ProSiebenSat cible un chiffre d'affaires compris entre 4,5 et 4,7 MdsE, pour un EBITDA ajusté d'environ 840 ME.