Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : plongeon dans le sillage des trimestriels Cercle Finance • 31/07/2020 à 13:24









(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 plonge de 13% à Francfort, le groupe de télévision ayant vu son EBITDA ajusté s'effondrer de près de 90% à 23 millions d'euros au deuxième trimestre 2020, pour des revenus en recul de 25% à 709 millions. S'il pointe l'impact 'significatif' de la pandémie de Covid-19 sur ses activités de publicité et de production de contenus, l'Allemand observe des premiers signes de reprise dans la publicité, prévenant que les mois de septembre à décembre seront 'décisifs'.

Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA -14.20%