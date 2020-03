Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : Mediaset se renforce au capital Cercle Finance • 24/03/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Mediaset a indiqué lundi soir avoir racheté 9,9 millions d'actions ProSiebenSat.1 supplémentaires, représentant 4,25% du capital de ce groupe de médias allemand, pour détenir désormais 20,1% de ses droits de votes. Pour mémoire, le groupe italien fondé par Silvio Berlusconi et ProSiebenSat.1 se sont associés maintenant depuis plusieurs années, dans le but notamment de répondre aux changements observés sur le paysage de la vidéo numérique.

Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA +8.68%