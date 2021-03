Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : le résultat net ajusté chute de 42% en 2020 Cercle Finance • 04/03/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le groupe ProSiebenSat.1 a clos l'année 2020 avec un chiffre d'affaires total de 4,04 milliards d'euros, parvenant à limiter le recul de l'activité à 2%, malgré les effets de la pandémie. L'EBITDA ajusté s'établit à 706 millions d'euros, en recul de 19% par rapport à 2019, tandis que le résultat net ajusté atteint 221 millions d'euros (-42%). 'Nous sommes convaincus que notre activité est robuste et prévoyons une reprise significative au cours de l'année dès le retour à la normale', analyse Rainer Beaujean, président du directoire et CFO de ProSiebenSat.1 Media, qui indique d'ailleurs entamer la nouvelle année 'avec optimisme'. Pour 2021, ProSiebenSat.1 vise un chiffre d'affaires entre 4,15 et 4,35 milliards d'euros et un EBITDA ajusté entre 720 et 780 millions d'euros.

Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA -5.00%