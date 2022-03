Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1: hausse de 64% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 annonce proposer un dividende en hausse de 63% à 0,80 euro par action au titre de l'année 2021, marquée par une augmentation significative de l'EBITDA ajusté de 19% à 840 millions d'euros et du résultat net ajusté de 64% à 362 millions.



Le groupe de médias allemand revendique un nouveau chiffre d'affaires record, en croissance de 11% à 4,49 milliards d'euros, avec des revenus publicitaires à nouveau supérieurs au niveau d'avant la crise malgré la pandémie en cours.



Pour 2022, ProSiebenSat.1 vise une croissance du chiffre d'affaires à environ 4,6 milliards d'euros, à plus ou moins 100 millions près, et un EBITDA ajusté de 840 millions d'euros, avec un écart de plus ou moins 25 millions.





Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA -4.68%