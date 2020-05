Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : en repli après les trimestriels Cercle Finance • 07/05/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 recule de 1,4% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net ajusté en repli de 38% à 58 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, et d'un EBITDA ajusté en diminution de 17% à 157 millions d'euros. Son chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 926 millions d'euros (-1% en organique), le groupe de médias allemands soulignant que les revenus hors recettes publicitaires télévisées ont représenté 52% du total, contre 48% un an auparavant. Prosiebensat.1 rappelle que compte tenu du contexte créé par la pandémie, il a décidé, le 22 avril dernier, de retirer ses objectifs pour l'année 2020, ainsi que de proposer de ne pas verser de dividende au titre de 2019.

