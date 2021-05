Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prosiebensat.1 : en recul malgré un relèvement de prévisions Cercle Finance • 12/05/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Prosiebensat.1 perd 3% à Francfort, malgré un relèvement par le groupe de médias de ses objectifs pour 2021, avec des fourchettes-cibles désormais de 4,25-4,45 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et de 750-800 millions d'euros pour l'EBITDA ajusté. Sur les trois premiers mois de 2021, il a vu son EBITDA ajusté se contracter de 9% à 143 millions, 'évolution meilleure que prévu initialement dans l'environnement de pandémie', pour des revenus en hausse de 1% à 938 millions malgré de moindres recettes publicitaires.

Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA -2.25%