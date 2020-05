Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : en hausse, KKR a pris une participation Cercle Finance • 12/05/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - Le titre ProSiebenSat.1 s'affiche en hausse ce mardi, alors que le géant américain du capital-investissement KKR a fait état d'une prise de participation à hauteur de 5,2% dans le diffuseur allemand. Le titre est ainsi actuellement en hausse de +9%, à son plus haut niveau depuis février, dans un DAX plutôt plat.

