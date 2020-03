Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 05/03/2020 à 09:30









(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 lâche 3,9% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net ajusté en repli de 28% à 387 millions d'euros pour l'année 2019, et un EBITDA ajusté en diminution de 14% à 872 millions d'euros. Le groupe de médias allemands explique cette dégradation par des investissements dans le futur de ses activités et par un marché de la publicité télévisée difficile. Son chiffre d'affaires en augmentation de 3% à 4,13 milliards. Le comité exécutif va proposer un dividende 2019 de 0,85 euro par action. Il affiche pour l'année en cours les objectifs d'un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards d'euros et d'un EBITDA ajusté de l'ordre de 870 millions.

Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA -7.40%