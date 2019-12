Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ProSiebenSat.1 : bien orienté, un broker en soutien Cercle Finance • 11/12/2019 à 13:50









(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 gagne 1% à Francfort, sur fond de propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 24 euros, notant que le groupe de médias a réduit sa dépendance par rapport aux recettes publicitaires. Il souligne aussi que ProSiebenSat.1 investit des sommes substantielles dans les activités à forte croissance, même si certaines ne font pas de profits et sont donc sans valeur dans une valorisation fondée sur les multiples. Néanmoins, Berenberg pointe des propos récents de la direction du groupe allemand, suggérant que le rythme de monétisation de ces actifs est prêt à s'accroitre au cours des 12 à 24 prochains mois.

Valeurs associées PROSIEBENSAT.1 XETRA +1.22%