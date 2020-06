PROSEGUR devrait céder ses activités françaises à Fiducial au cours du troisième trimestre 2020

(AOF) - Prosegur et Fiducial ont annoncé un partenariat stratégique pour accompagner leur clientèle internationale en France, incluant le projet de cession des activités françaises de Prosegur à Fiducial. La cession des activités de Prosegur en France devrait intervenir au cours du troisième trimestre 2020, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et des autorisations réglementaires habituelles.

Le partenariat et le projet de cession des activités françaises de Prosegur permettront à Fiducial d'élargir son offre de sécurité en France. Celle-ci reposera sur le savoir-faire de 9 500 professionnels de sécurité qualifiés et sur des solutions technologiques intégrées et déployées sur des milliers de sites clients à partir de centres de contrôle exclusifs.

Les deux groupes précisent qu'Allen & Overy intervient en qualité de conseil de Prosegur. Bredin Prat et Fiducial Legal interviennent en qualité de conseils de Fiducial.

" Le partenariat entre Prosegur et Fiducial est une alliance unique dans le secteur. La compréhension par Fiducial des enjeux business en tant que leader des services aux entreprises et services technologiques au plan international et sa grande expertise en matière de sécurité en France offrent une complémentarité unique aux besoins des clients de Prosegur dans ce pays " a déclaré Jose-Maria Pena, directeur géneral de la branche sécurité de Prosegur.

"Nous sommes l'un des leaders de la sécurité privée en France, portés par nos offres intégrées de services et technologies de sécurité qui constituent la pierre angulaire de notre stratégie de long terme, consistant à être présents pour nos clients dans tous leurs challenges. Le partenariat avec Prosegur permettra à Fiducial Sécurité d'accélérer et renforcer son leadership dans les domaines de l'aérospatial, de la défense et des infrastructures critiques ainsi que dans d'autres secteurs stratégiques " ajoute Christian Latouche, fondateur et président directeur général de Fiducial.

