Prologue: transfert sur Euronext Growth le 31 mars

(CercleFinance.com) - La société informatique Prologue annonce que la cotation de ses actions sera transférée sur Euronext Growth Paris le jeudi 31 mars, sa demande en ce sens ayant été approuvée par l'Euronext Listing Board le 25 mars.



Ce transfert va permettre à Prologue d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise. Elle pourra également bénéficier de l'intérêt des fonds spécialisés qui ne peuvent pas investir sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Comme le permet Euronext Growth Paris, Prologue envisage, pour les comptes de l'exercice 2022, de procéder au changement de référentiel comptable au cours de l'exercice social en cours pour passer au référentiel comptable français.





