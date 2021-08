Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prologue : Equities Gestion au-dessus de 5% information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - Equities Gestion, agissant en qualité de fiduciaire en vertu d'une convention de fiducie conclue avec Prologue, a déclaré avoir dépassé, le 12 août, les seuils de 5%, du capital et des droits de vote de Prologue et détenir 7,89% du capital et 7,59% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte du transfert en fiducie d'actions Prologue autodétenues en vue d'attributions de ces actions aux salariés du groupe, dans le cadre de plans futurs d'attribution gratuite d'actions.

Valeurs associées M2I Euronext Paris -1.46%