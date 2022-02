Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prologue: croissance organique de 19% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - Prologue affiche sur l'ensemble de son exercice 2021, un chiffre d'affaires en croissance organique de 19% à 94,27 millions d'euros, performance qui lui permet de dépasser très largement ses plus hauts historiques d'avant la crise sanitaire



Le groupe souligne que cette performance a été réalisée 'alors même que la cinquième vague du Covid constatée au quatrième trimestre 2021 aura encore ralenti la croissance de certaines activités et dans certaines régions'.



Fort du positionnement de ses activités sur des marchés en croissance et de ses performances enregistrées en 2020 et 2021, Prologue confirme ses très bonnes perspectives de développement au cours des prochains exercices.





