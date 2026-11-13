Prologue - CA T3: La croissance s'accélère / Opinion Achat / Objectif: 41,87€ / Potentiel: +50,6%

En résumé
La croissance s'accélère.
01. CA T3 :11,6 M€, +13,1% en pro forma.
CA 9 mois : 36,4 M€, +8,3%.
02. L'Europe tire le groupe au T3.
Europe +15,7% / Latam et USA -12,7%.
03. Révision en hausse de notre attente de CA.
Le groupe affiche toujours sa confiance dans sa capacité à conserver une dynamique de croissance organique solide et d'améliorer sa rentabilité.
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