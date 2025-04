Projet d'euro numérique : Villeroy de Galhau exhorte à agir "plus vite et plus fort"

Cet équivalent dématérialisé des billets et pièces a vocation à être accessible au grand public, en complément des autres moyens de paiement. Mais à quelle échéance?

Francois Villeroy de Galhau, à Stresa (Italie), en mai 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Comment faire passer la monnaie fiduciaire européenne dans la nouvelle ère? Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a appelé vendredi 11 avril à l’accélération du projet d'euro numérique, version dématérialisée des pièces et des billets, lors d'un événement organisé à Varsovie par le centre de réflexion européen Eurofi. "La tétanie ou la stupéfaction seraient fatales, et la vitesse est essentielle: agissons plus vite et plus fort" pour "bâtir un euro numérique" , a-t-il déclaré.

En quoi consiste l'euro numérique?

Face à l'érosion des paiements en espèces, le projet d'euro numérique vise à perpétuer certaines de leurs caractéristiques. Son potentiel cours légal le rendra utilisable pour payer partout en zone euro, en magasin, e-commerce, ou particuliers.

Selon Eurosystème, l'euro numérique, dont les services de base seront gratuits pour les particuliers, sera par ailleurs bâti sur un mécanisme de paiement hors ligne, accessible aux personnes non-bancarisées (ne détenant aucun compte bancaire), ou ne possédant pas de smartphone. L’euro numérique complétera les espèces et les autres moyens de paiement, sans les remplacer, assure Eurosystème.

Les propos du gouverneur de la Banque de France de font écho à ceux mardi de Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), devant le Parlement européen: l'Europe doit "urgemment" avancer vers une réglementation fixant le cadre du futur euro numérique pour réduire sa "dépendance croissante" vis-à-vis des entreprises de paiement étrangères, avait alors déclaré le haut responsable de la BCE.

Le projet est en train de prendre du retard. Le directeur général des moyens de paiement de la Banque de France Erick Lacourrège évoquait mardi jusqu'à 2030 pour sa potentielle mise en service. Après une phase d'investigation entre octobre 2021 et octobre 2023, l'euro numérique de détail est entré dans une phase "préparatoire" avant une dernière phase dite de déploiement. A ce stade, la décision d'émettre un euro numérique n'a pas encore été prise.