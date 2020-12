Progression plus forte que prévu des commandes à l'industrie en Allemagne

(AOF) - Les commandes à l'industrie ont progressé de 2,9% en octobre 2020 sur un mois, a annoncé Destatis, l'office fédéral de la statistique. La hausse s'est accélérée par rapport à septembre, +1,1%, et elle est supérieure au consensus Reuters de + 1,5%. Le chiffre de septembre a été révisé à la hausse de +0,5%. En octobre 2020, les commandes intérieures ont augmenté de 2,4 % et les commandes étrangères de 3,2 %. Les nouvelles commandes en provenance de la zone euro ont augmenté de 0,5 %, et les nouvelles commandes en provenance d'autres pays ont augmenté de 4,8 % par rapport à septembre 2020.