Progression limitée des Bourses européennes : la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens progressent modestement. Sur le plan géopolitique, Donald Trump prévoit de parler à Vladimir Poutine ce mardi et de discuter d'un cessez-le-feu. Le principal rendez-vous économique de la semaine aura lieu mercredi avec la décision de politique monétaire de la Fed. Si les taux longs reculent aux Etats-Unis, ils se stabilisent en Europe. A Paris, Veolia progresse dans la perspective de l’entrée à son capital de Bpifrance. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,32% à 8053,85 points et l'EuroStoxx50, 0,34% à 5422,37 points.

En Europe, les investisseurs saluent la publication 2024 de l'assureur britannique, Phoenix Group qui affiche la plus forte hausse de l'indice FTSE 100 : +6,91% à 560 pence. Sa performance de l'année dernière lui permet en effet de rehausser les objectifs de son plan à 3 ans à horizon 2026. Phoenix Group a généré l'année dernière 1,4 milliard de livres de trésorerie opérationnelle atteignant ainsi son objectif pour 2026. Il prévoit désormais une progression annuelle de 5% de sa trésorerie opérationnelle à l'avenir.

A Paris, Veolia (+2,35% à 31,31 euros) enregistre la plus forte hausse au sein de l'indice CAC 40 après l'arrivée de Bpifrance et son fonds souverain français Lac1 à son capital. La banque publique d'investissement y entrera à hauteur de 800 millions d'euros, dans le cadre d'un accord d'actionnaires. Cet investissement représente environ 3,5% de la capitalisation boursière du groupe de services aux collectivités. Début mars, Veolia avait confirmé la prochaine entrée à son capital à hauteur de 5% de CriteriaCaixa, la société d'investissement de la fondation la Caixa.

Virbac (10,14% à 236 euros) bondit après que Stifel est passé à l'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 380 à 390 euros. Alors que le spécialiste de la santé animale a déçu les investisseurs avec la publication de ses comptes 2024 la semaine dernière, le broker qualifie les résultats de "rassurants" et souligne qu'il a "dépassé légèrement les attentes en termes d'EBIT ajusté pour 2024".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en février et l'indice manufacturier de la Fed de New York en mars seront publiés à 13h30 avant l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mars et Stocks des entreprises en janvier à 15h30.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,30% à 1,0910 dollar.