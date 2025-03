Progression en vue en Europe sur fond de prudence sur les droits de douane

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de cette séance de mercredi. Hier, Wall Street a clôturé en petite hausse, les investisseurs restant toujours circonspects face aux menaces et aux revirements de Donald Trump en matière de droits de douane. Au chapitre des statistiques, l'inflation britannique a ralenti plus que prévu en février, à 2,8% sur un an. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables seront à suivre avant l'indice PCE, mesure particulièrement suivie par la Fed, ce vendredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Entech

Entech a publié ses résultats annuels sur l'exercice 2024 qui a été "exceptionnellement de 9 mois afin de fixer la date de clôture de l'exercice comptable du groupe au 31 décembre". Au cours de cette période, Entech a affiché une perte nette de 602 000 euros contre une perte de 2,9 millions d'euros entre fin mars 2023 et mars 2024. Son Ebitda ressort à 849 000 euros contre un Ebitda négatif à 1,196 million d'euros, faisant ressortir une marge brute de 36,1%. Le chiffre d'affaires ressort à 35,23 millions d'euros contre 45,46 millions au 31 mars 2024 sur 12 mois.

Herige

Herige, spécialiste des matériaux de construction, a fait part au titre de son exercice 2024 d'un résultat net de 15,4 millions d'euros contre 10,1 millions un an plus tôt. Son Ebitda s'établit à 19,5 millions d'euros, en recul de 16,6 millions, soit une marge de 4,8% en retrait de 3 points par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires de 406,1 millions d'euros accuse un recul de 11,9%. "Dans un marché de la construction dégradé, le directoire proposera à l'assemblée générale 2025 le non-versement de dividende au titre de l'exercice 2024", indique un communiqué.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce le lancement d'une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros en 2 tranches : 700 millions d’euros à 3 ans avec un coupon de 2,75% et 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,50%. "Avec cette opération, le spécialiste des matériaux et produits pour la construction a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper ses besoins de refinancement à venir", précise un communiqué.

Viridien

Viridien annonce avoir finalisé l'émission d’obligations seniors garanties à échéance en octobre 2030 d’un montant nominal total de 450 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 10% et d’un montant nominal total de 475 millions d'euros et portant intérêt au taux de 8.5% (les "obligations"). Les obligations sont garanties par certaines filiales de Viridien. sur une base senior.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,8% en février contre 3% attendu après 3% le mois précédent. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,4% après -0,1% en janvier. Ils étaient attendus à +0,5%.

En France, le moral des ménages en mars sera connu à 8h45.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en février seront communiquées à 13h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 15h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0788 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse malgré le manque de précisions à propos des droits douane réciproques que Donald Trump compte mettre en place à partir du 2 avril. Le président américain pourrait se montrer plus souple qu’anticipé initialement. Sur le plan économique, le climat des affaires en Allemagne est ressorti en ligne avec les attentes en mars, mais en progression par rapport à février. La confiance des ménages américains a déçu. Le CAC 40 a gagné 1,08% à 8108,59 points et l’EuroStoxx 50 1,12% à 5476,43 points.

Hier à Wall Street

Les Bourses américaines ont terminé sur une note positive alors que la prudence reste de mise concernant la politique commerciale de Donald Trump. Sur le front des statistiques, l'indice évaluant la confiance des consommateurs s'est fortement contractée en mars, au plus bas depuis 12 ans et en deçà des attentes. L'indice PCE, mesure particulièrement suivie par la Fed, sera à surveiller vendredi. Au chapitre des valeurs, KB Home a cédé du terrain après des perspectives revues à la baisse. Le Dow Jones a fini stable à 42587 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,46% à 18271 points.