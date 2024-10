Progression du CAC 40 grâce aux bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Les Bourses européennes ont bénéficié d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur que prévu à tous les niveaux. Ces données confortent le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et ont soutenu le dollar. Le baril de Brent s'apprête à finir la semaine à 78 dollars en raison des tensions géopolitiques. A Paris, Ubisoft s'est envolé à la faveur de rumeurs de rachat par Tencent et la famille Guillemot. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,85% à 7 541,36 points, limitant son repli sur la semaine à 3,2%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,71% à 4956,47 points.

Entreprise danoise de logistique, DSV a gagné 6,66%% à 1504,50 couronnes danoises après l'annonce hier d'une révision à la hausse des ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2024. Le bénéfice d'exploitation avant éléments spéciaux de DSV devrait désormais se situer entre 16 et 17 milliards de couronnes danoises, contre une estimation précédente entre 15,5 à 17 milliards de couronnes danoises. En outre, le groupe opérera une émission d'actions en vue de financer en partie l'acquisition de la société allemande DB Schenker.

Spectaculaire retournement de situation pour l'action Elis , qui a bondi de 10% à 20,46 euros après avoir passé la matinée dans le rouge. La société française de location-entretien de textile professionnel et d'équipements d'hygiène a annoncé la fin des discussions en vue d'un éventuelle rachat, avec Vestis et UniFirst, respectivement numéros 2 et 3 américains du marché de la location et d'entretien d'uniformes. Elis avait engagé des conversations avec ces deux sociétés " dans le cadre de ses discussions exploratoires concernant une potentielle entrée sur le marché américain ".

Un peu plus d'une semaine après son profit warning et sa chute, l'action Ubisoft s'est envolée de 33,52% à 14,20 euros et pris la tête de l'indice SBF 120. Le groupe chinois Tencent et la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft, examineraient leurs options, dont un rachat potentiel de l'éditeur de jeux vidéo, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Tencent détient 9,185% des droits de vote du groupe et les Guillemot, 20,455%, selon le dernier rapport annuel. Interrogé par AOF, Ubisoft n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a augmenté de 1,4% en France en août alors qu'elle était anticipée en progression de 0,2%. Elle avait progressé de 0,2% en juillet. La production affiche également une nette hausse sur un mois dans l’industrie manufacturière : 1,6 % après un repli de 0,2 % en juillet 2024.

Les Etats-Unis ont créé 254000 postes dans le secteur non agricole en septembre alors que le consensus s'élevait à 147000, après 159000 en août, chiffre révisé à la hausse de 17 000 emplois. Le taux de chômage ressort à 4,1% contre 4,2% attendu et après 4,2% en août. Le salaire horaire a affiché une croissance de 4% sur un an, contre un consensus de 3,8% après 3,9% en août.

Vers 17h30, l'euro perd 0,67% à 1,0959 dollar.