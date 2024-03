Progression attendue en Europe après Oracle et avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse. Cette séance sera marquée par la publication des chiffres de l'inflation en février aux Etats-Unis. Hors alimentation et énergie, elle est anticipée à 3,7% après 3,9% en février. Les chiffres de l'inflation en février en Allemagne ont été confirmés à 8 heures. A Paris, plusieurs sociétés, dont Vinci et Eiffage, ont annoncé des contrats avec SNCF Réseau. Les valeurs technologiques pourraient être soutenues par le bon accueil réservé aux résultats d’Oracle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Accor

Accor a conclu un contrat d'achat d'actions visant à racheter un bloc de 7 millions de ses propres actions - représentant 2,77% de son capital - auprès de Jinjiang International. Le prix par action du groupe hôtelier de cette opération est de 39,22 euros, soit une décote de 3% par rapport au cours de clôture du 11 mars 2024 de 40,43 euros. Ce rachat d'actions, qui s'élèvera à 275 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros de Accor pour 2024.

Séché Environnement

A fin 2023, Séché Environnement affiche un chiffre d'affaires contributif de 1,013 milliard d'euros en progression de 6,4 % à périmètre et change constants par rapport à 2022. L'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 217,7 millions d'euros, soit 21,5% du chiffre d'affaires contributif, en hausse de 8% en données publiées (contre 201,6 millions d'euros, soit 22,6 % du chiffre d'affaires contributif en 2022). Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 101,2 millions d'euros soit 10% du chiffre d'affaires contributif.

Vinci

Dans le cadre du programme de transformation et de modernisation du réseau ferroviaire national, SNCF Réseau a attribué à Vinci Construction - à travers sa filiale ETF - le lot 4 du marché de régénération industrielle. D’un montant de 700 millions d’euros, le projet porte sur le renouvellement de plus de 800 kilomètres de voies et de ballast sur l’ensemble du territoire français d’ici fin 2030. Il permettra d’améliorer la régularité et d’augmenter la fréquence des trains.

Valeo

Valeo annonce avoir sollicité l’assistance d’un prestataire de services d’investissement pour les besoins de la réalisation de son programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2023. Ce prestataire vendra à Valeo qui s’oblige à les acquérir, au plus tard à l’échéance du 13 mai 2024, une certaine quantité d’actions Valeo, dans la limite de 25 millions d’euros. Le cours moyen ne pourra excéder le prix maximum d’achat de 70 euros tel qu’arrêté par l’assemblée générale.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel a été confirmé à 2,5% en février en Allemagne après 2,9% le mois précédent, a indiqué Destatis, l'office fédéral de la statistique. En rythme annuel, l'inflation IPCH a été confirmée à 2,7% après 3,1% en janvier.

L'inflation en février aux Etats-Unis sera connue à 13h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,10% à 1,0936 dollar.

Hier à Paris

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé une séance calme tant sur le plan des entreprises que des statistiques économiques. Sur ce plan, le premier grand rendez-vous économique de la semaine est fixé à mardi avec l'inflation en février. Du côté des valeurs, Boeing accumule les déboires et a clôturé à la dernière place de l’indice Dow Jones. Si l’indice Dow Jones a gagné 0,12% à 38769,66 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,41% à 16019,27 points. Wall Street avait clôturé vendredi dans le rouge.