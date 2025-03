Progression attendue des marchés européens avant la BCE, Bouygues en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en hausse ce jeudi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 1,43%. Hier, les marchés ont été soutenus par l'annonce de dépenses militaires et d’infrastructure en Allemagne (plusieurs centaines de milliards d'euros). Les investisseurs prendront connaissance à 14h15 de la décision de politique monétaire de la BCE. A Paris, les résultats d'entreprises se poursuivent. Bouygues a enregistré en 2024 un résultat net à 1,058 milliard d'euros, soit une hausse de 18 millions d'euros. Son chiffre d'affaires est attendu en légère croissance pour 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bonduelle

Sur le premier semestre de l'exercice 2024-2025, le groupe Bonduelle affiche une forte progression de 17,8% en données comparables de son résultat opérationnel courant. Il s'établit à 48 millions d'euros à taux de change courants et 47,8 millions d'euros à taux de change constants contre 40,6 millions d'euros il y a un an à la même période. La marge opérationnelle courante s'établit à 4,3 % tant en données comparables qu'en données publiées compte tenu du faible impact des devises sur la période. Elle s'élevait à 3,6%, un an plus tôt.

Bouygues

Le chiffre d’affaires 2024 de Bouygues s’établit à 56,8 milliards d’euros, en hausse de 1% par rapport à 2023, portée essentiellement par Bouygues Construction et Equans. À périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente également de 1% sur un an. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 2,535 milliards d’euros, soit une progression de 124 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 135 millions d’euros et par Bouygues Construction dont le ROCA progresse de 45 millions d'euros.

GL events

GL events a enregistré en 2024 une croissance de 16% de l'Ebitda à 232 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 1,63 milliard d'euros. La croissance organique s'est élevée à 16%. Le spécialiste de l'événementiel affiche ainsi une marge d'Ebitda de 14,2% contre 14% en 2023. GL events précise que la croissance du bénéfice par action a atteint 21% en 2024, à 2,58 euros. Le conseil d'administration propose un dividende de 0,90 euro par action contre 0,70 euro pour 2023.

Havas

Havas a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 3,6% à 173 millions d’euros au titre de 2024. Son Ebit ajusté est passé en un an de 327 millions d’euros à 338 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 12,4% contre 12,1%, un an auparavant. Le groupe de communication a généré 2,736 milliards d’euros de revenus nets, en hausse de 1,5%. Ils ont cependant reculé de 0,8% en données comparables, dont une baisse de 0,8% au quatrième trimestre.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur les ventes au détail en janvier seront publiées à 11h.

La décision de politique monétaire de la BCE sera connu à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur la productivité au quatrième trimestre, celles sur le coût unitaire du travail au quatrième trimestre et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Les données sur les stocks des grossistes en janvier aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h30.

Hier à Paris

Les marchés européens ont repris des couleurs après leur chute d’hier due à l'entrée en vigueur des droits de douane américains Selon le secrétaire au Commerce un assouplissement des tarifs est envisageable. La perspective d'une forte hausse des dépenses militaires et d’infrastructure en Allemagne après le plan de relance contribue à l’optimisme des investisseurs. Côté valeurs, Atos a progressé grâce à sa performance commerciale en fin d’année. Le CAC 40 a gagné 1,56% à 8173,75 points et le DAX40 3,55% à 23119,50 points. Les taux long progressent aussi nettement.

Hier à Wall Street

En repli continu pendant une bonne partie de la séance, les indices américains ont clôturé dans le vert après l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le président Trump pourrait ajuster ces tarifs douaniers. Les indices PMI des services et Composite de février ont dépassé les attentes. Côté valeurs, Foot Locker a bondi en dépit de ses perspectives prudentes. Le Dow Jones a gagné 1,14% à 43006,59 points et le Nasdaq a progressé de 1,46% à 18552,73 points.