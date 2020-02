Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Progrès insuffisants pour Kering dans les cosmétiques sous licence de Coty Reuters • 12/02/2020 à 12:53









PAIRS, 12 février (Reuters) - Le PDG de Kering PRTP.PA François-Henri Pinault a déclaré mercredi que le groupe de luxe était déçu de la lenteur des progrès dans le développement des cosmétiques fabriqués sous licence par l'américain Coty COTY.N . "Le potentiel est énorme", a déclaré François-Henri Pinault lors d'une conférence de presse. "Nous sommes très déçu de la vitesse à laquelle ce potentiel est exploité", a-t-il ajouté. Gucci, marque emblématique du groupe de luxe français, a élargi ses gammes dans les produits de beauté et s'est récemment lancé dans le maquillage, tout en sortant de nouveaux parfums, en partenariat avec le fabricant de cosmétiques sous licence Coty. D'autres marques de Kering, comme Saint Laurent par exemple, ont des licences avec L'Oréal OREP.PA . (Sarah White, avec Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

