Prodways : vend deux imprimantes 3D au groupe italien GEO

Cercle Finance • 26/01/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Prodways Group annonce la vente de 2 imprimantes 3D Prodways ProMaker LD20 issues de sa technologie de pointe MOVINGLight au groupe italien GEO (Gruppo Europeo di Ortodonzia). Ce client, leader de l'orthodontie italienne, conçoit et fabrique des gouttières dentaires en impression 3D. Avec ce nouveau contrat, le groupe Prodways renforce son leadership européen pour cette application d'aligneurs orthodontiques transparents. La vente de ces deux machines est liée à un contrat de fourniture de matière et fera plus que doubler la capacité de GEO pour accompagner sa croissance. Ce succès renforce le positionnement du groupe Prodways sur les applications sur mesure de série issues de l'impression 3D et la fabrication digitale.

Valeurs associées PRODWAYS Euronext Paris -0.76%