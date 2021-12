Prodways reçoit une importante commande d'un grand groupe américain

(AOF) - Prodways Group, spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication digitale, a remporté une commande majeure de machines et de matières qui permettront de produire environ un million de gouttières orthodontiques par an. Le client, un groupe international basé aux Etats-Unis, a passé une commande portant au total sur 8 machines cette année. Les 4 premières seront livrées au 31 décembre 2021 tandis que les 4 suivantes seront livrées au premier trimestre 2022.

Les imprimantes concernées sont des MovingLight LD20, le modèle le plus productif de la gamme Prodways. Adapté à la production en série de gouttières d'alignement transparentes, il permet de réaliser une cinquantaine de modèles dentaires par heure.

Prodways précise que les 8 machines commandées à ce stade pourraient ainsi consommer jusqu'à 12 tonnes de résine par an en rythme de production, faisant entrer directement ce nouveau client parmi les plus important consommateurs de matières.

