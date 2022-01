Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Prodways reçoit une commande de 4 machines en Australie information fournie par AOF • 05/01/2022 à 18:36



(AOF) - Prodways Group, un spécialiste de l'impression 3D industrielle, a annoncé avoir reçu plusieurs commandes pour un total de 4 machines à destination du premier acteur australien des gouttières orthodontiques transparentes. Ce dernier vient de confirmer le choix de la technologie MovingLight pour équiper sa première usine de production en imprimantes MovingLight LD20. Une fois installées et après la phase de montée en charge, ces 4 premières machines devraient consommer annuellement plus de 5 tonnes de matière Prodways.





