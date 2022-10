Prodways : quasi-stabilité des revenus en organique au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Prodways au troisième trimestre s'élève à 17,2 millions d'euros, en croissance de 4,9%, dont une hausse de 0,1% en organique. " Il reflète le changement de saisonnalité par rapport à 2021, déjà détaillé lors de la publication précédente, ainsi que le décalage de certaines livraisons d'imprimantes prévues à la fin du mois de septembre vers le mois d'octobre, sans impact sur les perspectives 2022 ", a expliqué le spécialiste de l'impression 3D.

Grâce aux livraisons d'imprimantes prévues dans la division Systems au quatrième trimestre et à la bonne tenue de la division Products, Prodways Group a confirmé ses perspectives 2022 avec un objectif de croissance des revenus de l'ordre de 15% et une marge d'Ebitda courant entre 15% et 20%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

