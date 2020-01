Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodways : lance une nouvelle activité en Europe Cercle Finance • 21/01/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Prodways Group annonce ce soir le lancement d'une activité en Europe pour l'intégration des nouvelles solutions Cloud de la plate-forme 3DEXPERIENCE, ainsi qu'une prise de participation minoritaire au capital de XD Innovation, partenaire de Dassault Systèmes en Amérique du Nord. 'Le partenariat avec Dassault Systèmes est stratégique pour Prodways Group. Maîtriser la création, la modification, la simulation du fichier 3D sont des atouts majeurs pour les clients. Prodways est un des seuls fabricants mondiaux d'imprimantes 3D industrielles à proposer cette compétence logicielle, première étape de la fabrication additive', commente le groupe.

Valeurs associées PRODWAYS Euronext Paris +3.32%