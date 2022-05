Prodways Group remporte de nouvelles commandes d’imprimantes et de matières 3D

(AOF) - Prodways Group annonce l’accélération du projet industriel majeur remporté fin 2021 auprès d’un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires. Le client poursuit son développement avec une commande de 6 imprimantes 3D supplémentaires. Cette commande supplémentaire d’imprimantes est accompagnée d’importantes commandes de résine liquide PLASTCure Absolute Aligner, une matière 3D à très haute performance développée par les équipes Prodways.

8 tonnes ont été livrées depuis le début de l'année à ce client, qui a d'ores et déjà commandé 10 tonnes supplémentaires pour le reste de l'année 2022. Avec les 14 machines commandées à ce stade, ce seul client pourrait ainsi consommer près de 20 tonnes de résine 3D par an en rythme de production. La poursuite de ce projet, qui est en développement constant depuis deux ans, pourrait conduire à un parc installé de 20 machines au total pour 2023, qui consommeraient jusqu'à 30 tonnes de matières par an.

" La production de modèles dentaires est aujourd'hui la plus importante application de l'impression 3D au monde et recèle encore un fort potentiel de croissance " , souligne Prodways.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les créneaux porteurs des équipementiers électriques

Legrand et Schneider Electric ont su saisir les opportunités liées aux préoccupations environnementales. Legrand a misé sur l'innovation et la croissance externe. Il a encore récemment annoncé deux acquisitions, l'une aux Pays-Bas, l'autre en Finlande. Ces deux opérations vont lui permettre d'étoffer ses solutions pour la recharge de véhicules électriques et renforcent ses positions sur des segments porteurs grâce à la montée en puissance de la mobilité verte et la lutte contre le changement climatique. Quant à Schneider Electric, son positionnement, orienté sur les équipements connectés, les services, et l'efficacité électrique, soutient ses performances. Il va poursuivre dans cette voie, convaincu que tous ses marchés vont accélérer dans les trois prochaines années.