Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodways: en plongeon après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Prodways plonge de près de 20% sous le poids d'une réduction de ses objectifs 2023, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% et une marge d'EBITDA courant autour de 8% (contre 'autour de +10%' et 'autour de 12%' précédemment).



'La base de revenus récurrents de Prodways, qui représente environ 60% du CA, reste solide mais ne compense pas le décalage des investissements de clients dans des nouveaux projets industriels, notamment en raison du contexte de financement tendu', explique-t-il.



Outre le levier opérationnel, le spécialiste de l'impression 3D explique que sa profitabilité 2023 est également impactée par le renforcement de ses équipes, qui se structure cette année afin de réaliser son plan de développement à cinq ans.





Valeurs associées PRODWAYS Euronext Paris -21.66%