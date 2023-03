Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodways: en forte baisse après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Prodways lâche 6% malgré la publication, pour 2022, d'un résultat net part du groupe accru de 138% à 1,5 million d'euros et d'une marge d'EBITDA courant améliorée de 1,7 point à 14,1% pour un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 80,7 millions (+9% en organique).



Revendiquant 'de nombreux succès opérationnels qui continuent début 2023', il table pour cette année sur une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10% et une marge d'EBITDA courant en progression par rapport au second semestre 2022, autour de 12%.



A cette occasion, le spécialiste de l'impression 3D a présenté une nouvelle phase de développement avec le plan stratégique BOOST, dont l'ambition est de réaliser 'environ 200 millions d'euros de revenus et une marge d'EBITA courant supérieure à 15% en 2028'.



'Prodways a fait le choix de 'sacrifier' quelques points de marges à court terme pour assurer une croissance organique durable', commente Oddo, pour qui 'les fondamentaux restent solides mais sont reflétés dans la valorisation'.





Valeurs associées PRODWAYS Euronext Paris -6.31%