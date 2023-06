Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodways: distribution d'actions par Exail réalisée information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Exail Technologies annonce qu'à la suite de l'approbation de l'opération par ses actionnaires lors de l'AGM du 15 juin, la distribution en nature des actions Prodways Group aux actionnaires d'Exail a été réglée le 23 juin.



Le nombre global d'actions Prodways attribuées aux actionnaires du groupe industriel ressort à 2.833.770, après prise en compte de l'autocontrôle n'ayant pas droit à la distribution en nature.



Le montant total de cette distribution s'élève à 4,73 millions d'euros, prélevé en totalité sur les comptes de réserves. A l'issue de l'opération, Exail Technologies détient 0,42% du capital social et 0,76% des droits de vote de Prodways.





