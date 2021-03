Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prodways : bien orienté après ses résultats annuels Cercle Finance • 17/03/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - Prodways bondit de 9% après la publication d'un résultat net part du groupe de -13,9 millions d'euros en 2020, contre -4,2 millions l'année précédente, mais avec un redressement de l'activité amorcé au deuxième semestre sur l'ensemble des activités. Le spécialiste de l'impression 3D industrielle a ainsi réalisé un EBITDA de 1,9 million d'euros sur la seconde moitié de l'année, en recul de seulement 0,8 million, pour un chiffre d'affaires de 30,4 millions, en repli de 5,6 millions. Dans un contexte sanitaire qui ne connaitrait pas de nouvelle dégradation, Prodways table sur une croissance des revenus à deux chiffres pour 2021. Dans le même temps, sa rentabilité devrait connaitre une forte amélioration, et ce dès le premier semestre 2021.

Valeurs associées PRODWAYS Euronext Paris +10.18%